Ue: avvio negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord. Von der Leyen, “momento storico”

(Foto SIR/European Commission)

(Bruxelles) “Questo è un momento storico. Oggi l’Albania e la Macedonia del Nord aprono i negoziati di adesione all’Unione europea. Questo è un vostro successo”. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontrando oggi il primo ministro macedone Dimitar Kovachevski e l’omologo albanese Edi Rama. Prendono infatti avvio ufficialmente i negoziati per la futura adesione dei due Paesi balcanici. “Questo è il vostro successo e il successo dei vostri cittadini. Avete dimostrato un impegno così duraturo nei confronti dei nostri valori. Avete mantenuto la fiducia nel processo di adesione. Avete rafforzato lo stato di diritto. Avete combattuto contro la corruzione. Avete media liberi e una società civile vivace. Avete fatto innumerevoli riforme e modernizzato le vostre economie. Noi, la Commissione europea, vi abbiamo sostenuto fino in fondo. E continueremo a farlo”.

Von der Leyen ha aggiunto: “Permettetemi di riflettere brevemente su tre argomenti. Innanzitutto, sui negoziati: subito dopo la Conferenza intergovernativa di oggi, la Commissione e le squadre negoziali dell’Albania e della Macedonia del Nord inizieranno a lavorare. Inizierà lo screening dell’acquis dell’Ue. Questo è il primo passo del processo. Lo screening consentirà all’Albania e alla Macedonia del Nord di familiarizzare con i diritti e gli obblighi della nostra Unione. Il mio secondo punto è: continueremo ad avvicinarci nelle aree chiave. Ad esempio, l’Albania ora entrerà a far parte del meccanismo di protezione civile dell’Ue”. “La Macedonia del Nord negozierà molto presto con noi l’accordo di Frontex. Ciò rafforzerà la nostra cooperazione in materia di migrazione”.

“Il mio terzo punto è che i vantaggi aumenteranno man mano che avanzerete con i negoziati. Ci sarà una spinta agli investimenti. Ci saranno migliori collegamenti commerciali. Ci sarà una più stretta collaborazione in settori chiave, come, ad esempio, l’energia oi trasporti. Massimizzerete l’uso e l’impatto dei finanziamenti dell’Unione. Questo significa nuovi posti di lavoro, nuove opportunità di business. Questo è ciò che i tuoi cittadini stavano aspettando da così tanto tempo e per cui hanno lavorato così duramente, ed è ciò che meritano”.