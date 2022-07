Diocesi: Termoli, ogni mercoledì in cattedrale l’iniziativa “M’illumino di eterno”

(Foto: diocesi di Termoli-Larino)

Un momento di incontro, preghiera e meditazione. Ogni mercoledì di luglio, alle 22, “M’illumino di eterno” in cattedrale a Termoli. L’iniziativa, aperta a tutti e inserita nel programma dell’Agorà 2022 della diocesi di Termoli-Larino, prevede l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione eucaristica. Ci sarà anche la possibilità di confessarsi. Il 3 agosto, in occasione della festa di San Basso, la veglia di preghiera si svolgerà al Mercato Ittico a partire dalle 21.30. “Una luce di speranza tra incertezze e ripartenze che illumina le sere d’estate offrendo a tutti l’opportunità di fermarsi un attimo e riflettere sul senso della propria vita”, si legge in una nota della diocesi.