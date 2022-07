Diocesi: Termoli-Larino, stasera incontro su “La famiglia tra incertezze e ripartenze”

“La famiglia tra incertezze e ripartenze”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma nella serata di oggi, martedì 19 luglio, a Termoli. L’appuntamento, a cura del Centro pastorale per la missione e l’evangelizzazione della diocesi di Termoli-Larino, si svolgerà nell’ambito delle iniziative dell’Agorà 2022 “Germogli di speranza tra incertezze e ripartenze”. A partire dalle 20.30, nello spazio esterno del Centro pastorale “Ecclesia Mater” in piazza Sant’Antonio (a sinistra del belvedere), saranno proposte testimonianze e proposte e ci sarà mondo di confrontarsi in un dibattito aperto.