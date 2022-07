Pastorale creativa: Scholas Occurrentes, da novembre undicesima edizione della Scuola internazionale di management “Il Bene fatto bene”

Partirà ai primi di novembre, con lezioni in presenza e a distanza, l’undicesima edizione de “Il Bene fatto bene – Scuola internazionale di Management della Pastorale creativa”, il progetto promosso per il secondo anno da Scholas Occurrentes, CreAtiv con la sua Academy e Confcooperative Emilia-Romagna.

L’obiettivo, spiega una nota, è “formare i laici e religiosi impegnati a vario titolo nel mondo ecclesiale e non solo (parrocchie, oratori, associazioni, movimenti, enti diocesani, cooperative, organizzazioni non profit, imprese) per rispondere alle più moderne esigenze richieste dai cambiamenti pastorali, sociali, culturali ed economici del nostro tempo”. “La sfida – prosegue la nota – vuole rispondere alla necessità di operare scelte missionarie e di lavorare per una Chiesa ‘in uscita’ che non può non tradursi in un ‘improrogabile rinnovamento ecclesiale’, chiaramente descritto da Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium. Una grande sfida raccolta innanzitutto da Scholas Occurrentes, l’organizzazione internazionale di diritto pontificio creata da Papa Francesco il 13 agosto 2013, presente in 190 Paesi con la missione di continuare a promuovere la cultura dell’incontro attraverso l’educazione: cambiare il paradigma educativo per trasformare il mondo!”. “L’undicesima edizione della Scuola – viene assicurato – vuole continuare a realizzare questo cambiamento creando una nuova esperienza formativa rinnovata e destinata sempre di più a rispondere alle odierne esigenze di tutti coloro che operano nel mondo ecclesiale a più livelli, sociale e istituzionale, italiano e internazionale per prepararli e accompagnarli a svolgere con competenza, consapevolezza e spirito di servizio il proprio ruolo, attraverso una innovativa progettualità, imparando a gestire al meglio risorse economiche e corresponsabilizzando i laici e le comunità”.

I moduli formativi avranno inizio il 7 novembre 2022 e termineranno a luglio 2023. Due le modalità di partecipazione previste: il “Percorso completo” con 145 ore di formazione in blended learning, di cui 49 in presenza (a Roma e Bologna) e 96 a distanza, e l’elaborazione di un project work; il “Percorso base + specializzazione” con 113 ore di formazione in blended learning, di cui 49 in presenza (a Roma e Bologna) e 96 ore a distanza.