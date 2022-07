Pellegrinaggi: Unitalsi, parte dalla Puglia il primo pellegrinaggio in treno dall’inizio della pandemia

Proseguono i pellegrinaggi e torna la voglia di partire e di riscoprire luoghi legati alla fede. Lourdes, la prima meta, Terra Santa, Loreto e Fatima la seconda. L’Unitalsi, nella pianificazione del nuovo calendario delle partenze, ha programmato a partire dal mese di luglio, anche il ritorno al pellegrinaggio a Lourdes in treno.

Il primo viaggio in treno dopo l’interruzione per l’emergenza pandemica partirà dalla Puglia domani, mercoledì 20 luglio, dalla stazione di Taranto e sarà un pellegrinaggio della pace dal tema “Live for Peace”. Ammalati, disabili, volontari e famiglie di nuovo in viaggio in treno verso la cittadina francese. L’Unitalsi, attraverso questo pellegrinaggio e con la collaborazione del suo partner storico Trenitalia, vuole promuovere e sensibilizzare tutta la comunità a compiere gesti concreti per aiutare il popolo dell’Ucraina, sotto attacco dal 24 febbraio 2022. Per questo, lungo il percorso in treno, nelle stazioni ferroviarie Bari, Pescara, Ancona e Rimini in cui il convoglio sosterrà più a lungo, saranno organizzati dai volontari dei flash mob con lo scopo di coinvolgere le sezioni regionali dell’Unitalsi, le autorità civili ed ecclesiali locali.

Nella stazione di Bari, orario previsto di arrivo del treno alle 9.07 e ripartenza alle 9.22, saranno presenti il delegato dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, il vicario generale mons. Domenico Ciavarella e il sindaco Antonio Decaro. A Pescara il convoglio fermerà alle 13.37 per ripartire alle ore 13:47. Alla fermata di Ancona, l’orario previsto di arrivo del treno è alle ore 15:36 mentre la ripartenza è fissata per le ore 16:30, in stazione a presenziare all’evento sarà presente l’arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina.

L’ultima fermata in cui svolgerà la cerimonia di saluto, flash mob e benedizione del viaggio verso Lourdes sarà la stazione di Rimini, dove è previsto l’arrivo del treno alle 18.10 e la ripartenza alle 18.22. Un pellegrinaggio della pace, che grazie all’Unitalsi percorrerà le città italiane fino ad arrivare a Lourdes. Dalla Puglia partiranno 621 soci tra ammalati, disabili e volontari, con un aereo e un treno guidati dall’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Lonardo D’Ascenzo, dall’assistente regionale, mons. Felice Di Molfetta, e dal presidente regionale Unitalsi, Vincenzo Nigro.