Emergenza rifiuti: Roma, protocollo per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta

Firmato il protocollo tra il commissario unico alle bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, e la società E. Giovi, rappresentata dall’amministratore giudiziario Luigi Palumbo, per coordinare, velocizzare e semplificare i rapporti operativi nell’ambito della messa in sicurezza ambientale della discarica di Malagrotta.

La firma del protocollo, davanti al prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, garantisce l’immediato avvio delle operazioni che il Commissario unico dovrà eseguire sul sito di discarica, adottando quindi nel più breve tempo possibile le misure di avvio delle gare per la realizzazione degli impianti e delle opere di messa in sicurezza delle aree interessate. L’accordo coordina i rapporti tra i due soggetti, delineando le fasi di esecuzione degli iter amministrativi da realizzare che l’Ufficio del Commissario Unico dovrà assicurare: progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di messa in sicurezza ambientale; affidamento dei lavori; esecuzione delle opere di adeguamento alla normativa fino alla fase di collaudo finale.

Inoltre, l’accordo stabilisce anche la necessità di migliorare la sicurezza del sito durante tutti gli step operativi di bonifica, con la possibilità di chiedere l’implementazione anche attraverso l’intervento statuale. La firma è avvenuta nell’Ufficio Territoriale di Governo del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, che, nell’ambito delle sue ordinarie funzioni, “garantisce utile e indispensabile azione, quale figura terza, per la risoluzione di eventuali questioni interpretative, applicative ed esecutive”.