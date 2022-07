Germania: Caritas tedesca festeggia i suoi 125 anni. Iniziative per coesione sociale e povertà

Si festeggiano nel 2022 i 125 anni di storia dell’associazione Caritas Germania. In occasione dei festeggiamenti giubilari della Caritas tedesca, parte il progetto online “125 soluzioni per un mondo migliore”. L’obiettivo del pool è presentare ai rappresentanti della stampa ma anche al pubblico interessato, una selezione di iniziative Caritas in nove aree tematiche che riflettano la diversità del lavoro della Caritas e delle sue associazioni professionali in Germania. Come un sismografo, la selezione traccia un quadro delle emergenze e delle sfide in Germania – spiegano alla Caritas – e fornisce risposte e vie d’uscita alle crisi della vita personale, alle sfide sociali e agli sconvolgimenti sociali. Con il motto “I veri uomini parlano”, il progetto per il giubileo ricomprende le missioni alle stazioni ferroviarie, i tour sociali nei quartieri difficili, i consigli per le famiglie arcobaleno, il noleggio di barche per i malati di mente, i mediatori culturali. La Caritas tedesca nasce nel 1897 in risposta al bisogno degli immigrati italiani. Oggi, problemi come una società che invecchia, la trasformazione digitale dei servizi sociali e una politica sociale e climatica sostenibile sono al centro del lavoro. Fin dalla sua fondazione, l’associazione assistenziale “ha risposto alle sfide del tempo con le sue offerte sociali, sostiene le persone in crisi e promuove la coesione sociale”. Sul sito caritas.de/125-loesungen sono presentate le 125 “soluzioni e progetti innovativi, sostenibili, diversificati, su misura e orientati alla soluzione”. Il progetto continuerà a crescere nei prossimi mesi dell’anno dell’anniversario: “a poco a poco verranno raccontate storie e soluzioni entusiasmanti, verranno presentati progetti innovativi in modo più dettagliato, verranno presentati video, interviste e verranno aggiunti fatti storici e statistiche. Il coronamento dell’anno dell’anniversario sarà il Congresso Caritas a gennaio 2023 con un ricco programma di eventi.