Giornata mondiale nonni e anziani: Asti, domenica messa del vescovo Prastaro al santuario della Beata Vergine del Portone

In occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, giunta quest’anno alla seconda edizione, domenica 24 luglio il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, presiederà alle 17.30 una celebrazione eucaristica nel santuario della Beata Vergine del Portone.

Da alcuni giorni, in preparazione alla Giornata, la Madonna del Portone è pellegrina presso alcune residenze sanitarie assistenziali (Rsa) di Asti accompagnata dal rettore del santuario, don Simone Unere, e da alcuni volontari: il 9 luglio presso l’Opera Pia Tellini, il 16 dalle Francescane Angeline e la residenza San Giuseppe, il 23 alla Casa di Riposo Città di Asti e Casa Mia, in collaborazione con Acos e l’Ufficio per la Pastorale della salute.