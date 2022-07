Diocesi: Fidenza, dal 21 luglio torna a Salsomaggiore l’Happening dei giovani

Dal 21 al 31 luglio ritorna, presso l’oratorio don Bosco di Salsomaggiore, la XXXII edizione dell’Happening dei giovani. Quest’anno il tema scelto prende spunto dal libro “Il Signore degli Anelli” di Tolkien. A darne notizia è “Il Risveglio”, il settimanale della diocesi di Fidenza, attraverso la sua pagina Facebook. Al via giovedì 21 luglio (ore 21) con la messa presieduta da mons. Pier Giacomo Bolzoni, già parroco di San Vitale, che per molti anni ha sostenuto e incoraggiato l’iniziativa. Da venerdì a domenica apertura degli stand gastronomici, spazio bimbi, lettura animata di fiabe e intrattenimento musicale dal vivo a cura di alcuni giovani gruppi emergenti del territorio. Martedì 26 luglio in programma la serata culturale alla scoperta di Tolkien e delle sue opere con Emmanuele Riu (curatore della mostra “The Tree of tales. Tolkien e la polifonia della creazione”). Mercoledì 27, alle 21, “Non esistono ragazzi cattivi”: don Claudio Burgio, fondatore e presidente dell’associazione Kayrós e cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano, risponderà alle domande di giovani e adulti. L’evento si concluderà domenica 31 luglio, alle 21, con la presentazione del libro a cura di Francesca Zancarini “Terra de salsis. Il sale di Salsomaggiore, produzione e mercato preindustriale”.