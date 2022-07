Fame nel mondo: Russel (Unicef), “da inizio anno 1 bambino al minuto è stato colpito da malnutrizione acuta grave”

“Il duro impatto della crisi globale della nutrizione si sta facendo vedere con la rapida crescita del numero di bambini sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta grave. Dall’inizio dell’anno, ogni giorno, 1 bambino al minuto è stato colpito da malnutrizione acuta grave. Nei 15 Paesi più duramente colpiti, oltre 8 milioni di bambini sotto i 5 anni potrebbero morire per malnutrizione acuta grave se non ricevono subito cure e alimenti terapeutici”. Lo ha denunciato Catherine Russel, direttore generale dell’Unicef. “Ricorderò sempre i bambini piccoli e fragili che ho visto nelle recenti missioni in Etiopia e in Afghanistan. Sono fra i milioni di bambini che oggi in tutto il mondo soffrono di malnutrizione acuta – racconta -. I bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave sono troppo deboli e malati per mangiare cibo normale. Non possono essere salvati con sacchi di grano o di soia. Per sopravvivere, hanno bisogno di nutrizione terapeutica urgente – Rutf (Alimento terapeutico pronto all’uso)”. “Questa situazione è critica – avverte -. Le condizioni che hanno creato la crisi – le terribili conseguenze economiche della pandemia, la guerra in Ucraina e in altre parti del mondo, la siccità causata dal cambiamento climatico – stanno mettendo molti più bambini a rischio ogni giorno. L’aumento dei tassi di malnutrizione acuta grave è già abbastanza rilevante. Ma questo coincide con una forte diminuzione dei tassi di vaccinazione contro le malattie dei bambini – una combinazione letale per i bambini malnutriti. Questa situazione potrebbe rapidamente diventare più di una crisi nutrizionale. Senza un’azione rapida, potremmo trovarci di fronte a una crisi di sopravvivenza dei bambini”.