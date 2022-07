Spagna: Madrid, domenica il card. Osoro celebra la messa in cattedrale per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

La Delegazione dei laici, famiglia e vita dell’arcidiocesi di Madrid invita gli anziani a celebrare, domenica 24 luglio, la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 2022, che quest’anno ha per tema “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15). Per l’occasione è stata organizzata una messa solenne che sarà presieduta dall’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro, con inizio alle 12 nella cattedrale di Santa María la Real de la Almudena.

“I nonni e gli anziani costituiscono un valore e un dono tanto per la società quanto per le comunità ecclesiali”, sottolineano in un comunicato congiunto i delegati dei laici, famiglia e vita, María Bazal e José Barceló; il vicario per la custodia della vita, Javier Cuevas, e il delegato della salute, José Luis Méndez.

Allo stesso tempo, pongono l’attenzione sul fatto che “troppo spesso” queste persone restano ai margini nelle famiglie e nelle comunità civili ed ecclesiali. Tuttavia, “le loro esperienze di vita e di fede possono aiutare a costruire società consapevoli delle proprie radici e capaci di sognare un futuro più solidale”.

Quella di quest’anno è la seconda edizione della Giornata, promossa da Papa Francesco per la Chiesa universale nell’ambito dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia. Si celebra la quarta domenica di luglio, intorno alla festa dei santi Gioacchino e Anna, genitori della Vergine Maria e nonni di Gesù.