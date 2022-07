Ue: relazione sullo stato di diritto. Jourova (Commissione), in alcuni Stati preoccupazione per indipendenza giudici e giornalisti

“Lo Stato di diritto rimane uno dei capisaldi della democrazia. L’invasione russa dell’Ucraina è l’ennesimo episodio che ci ricorda quanto sia importante il nostro lavoro di promozione e protezione dello Stato di diritto nell’Unione e nel resto del mondo”. Lo dichiara Vera Jourova, vicepresidente della Commissione Ue, nel giorno in cui la Commissione pubblica la relazione sullo stato di diritto nell’Europa comunitaria. “La relazione di quest’anno mostra che il dialogo sullo Stato di diritto in Europa sta dando frutti: gli Stati membri apportano miglioramenti e affrontano questioni pertinenti. Purtroppo in alcuni Stati vi sono ancora aspetti che destano preoccupazione, in particolare per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura”. Per la prima volta la relazione si occupa anche dei media del servizio pubblico: “sono necessarie più misure di salvaguardia per tutelare l’indipendenza dei media del servizio pubblico e assicurare che i finanziamenti pubblici siano adeguati e non siano utilizzati per esercitare pressioni politiche su questi media”.