Diocesi: Fermo, dal 15 luglio al 15 settembre collettiva d’arte “L’Assunta” in cattedrale

“L’Assunta: arte forme colori”: è il titolo della collettiva d’arte con la Vergine Maria protagonista, realizzata in collaborazione con gli studenti del liceo artistico Preziotti-Licini ed alcuni adulti dell’Associazione “Ex Allievi”. La proposta di arte e fede è dell’arcidiocesi di Fermo che ha messo a disposizione la cattedrale. Ben dieci sono gli studenti delle classi quarta e quinta del liceo artistico, che hanno dato vita ad opere d’arte originali. Ad esse verranno aggiunte alcune opere degli “ex allievi”. “L’idea di una mostra in duomo presso la cappella dell’Immacolata Concezione nasce lo scorso anno, nel 2021 – dichiara don Michele Rogante, rettore della cattedrale – con l’intento di dare il giusto valore alla solennità della Vergine Assunta in Cielo, festa troppo spesso ricordata semplicemente come ‘Ferragosto’. Una solennità importante per tutti i cristiani, in modo speciale per la nostra arcidiocesi, di cui la Vergine Assunta è patrona ed alla quale è dedicata la cattedrale. Simbolico il periodo di esposizione scelto: dal 15 luglio al 15 settembre, due mesi, che hanno al centro la data del 15 agosto”. La collettiva d’arte verrà inaugurata giovedì 14 luglio, alle ore 18. Ad arricchire il momento un intrattenimento musicale. “La collettiva d’arte, visitabile secondo gli orari di apertura della cattedrale, sarà in memoria di Paolo Landi, nipote del fondatore del liceo artistico Umberto Preziotti, scomparso due anni fa. Appassionato sostenitore del bello e dell’arte, Paolo Landi si è continuamente speso con forza e determinazione perché la creatività ed i talenti (soprattutto dei giovani) potessero emergere. Una mostra come questa, che vede proprio i giovani studenti al centro – concludono gli organizzatori – lo avrebbe sicuramente appassionato e reso felice”.