Province: Mattarella, “essenziale una riflessione e un confronto sulle esperienze di governo maturate a livello locale”

“Di fronte alle sfide risulta essenziale una riflessione e un confronto sulle esperienze di governo maturate a livello locale, per una sempre maggiore efficacia dell’azione a servizio delle comunità”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Unione Province d’Italia, Michele de Pascale, in occasione dell’assemblea nazionale.

Dopo aver espresso “un sentito ringraziamento ai presidenti e agli amministratori provinciali per l’impegno profuso nelle diverse realtà territoriali, in una fase cruciale per il rilancio del Paese”, il Capo dello Stato ha osservato che “la crisi della pandemia, l’attivazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza vedono protagonista il sistema delle autonomie locali, in un contesto reso particolarmente difficile per le conseguenze della aggressione della Federazione Russa all’Ucraina”. “Alle Province – ha proseguito –, nodo essenziale della rete dei poteri locali della Repubblica, tocca il delicato ruolo di interlocutore tra le Regioni e i Comuni nella programmazione territoriale e nella gestione dei servizi”.