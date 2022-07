Diocesi: Termoli-Larino, investire i fondi del Pnrr per evitare la fuga dei giovani. La proposta in un incontro dell’Agorà 2022

(foto diocesi Termoli-Larino)

Si è svolto ieri sera cortile del Centro pastorale “Ecclesia Mater” a Termoli, l’incontro “Tra incertezze e ripartenze: germogli di speranza” organizzato dall’associazione “Circolo Mcl – Un Paese per giovani”, voluta dal vescovo Gianfranco De Luca, nell’ambito dell’iniziativa Agorà 2022 della diocesi di Termoli-Larino. Cogliere tutte le opportunità offerte dal Pnrr ed impegnare in maniera virtuosa i fondi che arriveranno nei prossimi anni dando una prospettiva concreta ai giovani che cercano lavoro e sono ancora costretti a fuggire dalla loro terra. Questo in sintesi viene riportato nel comunicato per spiegare quanto emerso dall’incontro su giovani e lavoro, che ha visto la partecipazione del giornalista Domenico Delle Foglie, già vicedirettore di Avvenire e direttore del Sir, e Tecla Boccardo, segretaria regionale della Uil e membro della Commissione diocesana per lo Sviluppo umano integrale, moderati da Fabrizio Occhionero. Le relazioni sono state precedute da un intervento a cura di Pasquale Santella, presidente di “Un paese per giovani”, che ha offerto un quadro generale del contesto del territorio e del ruolo delle strutture che possono avvicinare domanda e offerta di lavoro, accompagnando gli stessi giovani in un percorso non solo di orientamento, ma anche di inserimento in un mercato che corre sempre più veloce, in cui bisogna stringere contatti con le aziende e gli operatori economici.