Argentina: Caritas, in colletta nazionale offerte aumentate di oltre il 50%. “Gratitudine a tutti i volontari”

Caritas Argentina ha riferito che l’importo totale raccolto nella sua raccolta annuale effettuata l’11 e il 12 giugno, con lo slogan “Il tuo impegno riduce le distanze”, ammonta a 340.784.996,94 pesos. L’importo rappresenta un aumento del 55,86% rispetto allo scorso anno ed è significativo nel contesto della crisi socioeconomica che sta attraversando l’Argentina, viene fatto notare dall’ufficio comunicazioni della Caritas: “Anche in questa occasione, dopo due anni di restrizioni sanitarie, i volontari della Caritas sono scesi in piazza per portare i loro salvadanai nelle piazze, nei viali e nelle case di molti paesi. La società argentina ha risposto all’invito con generosità, come ulteriore segno del sostegno e della fiducia che costantemente ripone nell’opera che l’organizzazione caritativa della Chiesa svolge tra i più vulnerabili”.

Caritas Argentina ha espresso la sua gratitudine “a tutti i volontari che, come sempre, hanno offerto tempo e impegno personale, affinché la colletta fosse espressione dell’amore del prossimo che anima la sua missione”, e anche “a tutti coloro che hanno collaborato finanziariamente, donatori privati, imprese, imprese e istituzioni, perché permettono alla solidarietà di accorciare le enormi distanze che tanto dolore provocano nella nostra società”.