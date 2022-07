Rinnovamento nello Spirito: da luglio a settembre le Scuole regionali di formazione estiva

“Con l’unzione, mandati dallo Spirito! Carismatici, discepoli, missionari”. Sarà questo il tema che, sulla scia della recente 44ª Convocazione nazionale giubilare del Rinnovamento nello Spirito, accompagnerà le Scuole regionali di formazione estiva previste nel week end, in presenza, dal mese di luglio al mese di settembre. A scandire le giornate di sabato e domenica saranno la preghiera comunitaria carismatica, relazioni ed esperienze spirituali sul tema, seguite da un tempo di condivisione. Previsti anche approfondimenti sulla vita del Movimento, lodi corali e catechesi mistagogiche. Ogni Scuola terminerà con la celebrazione eucaristica.

“Il Comitato nazionale di servizio – dichiara Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS – ha inteso non disperdere la ‘profezia giubilare’ della 44ª Convocazione nazionale su base regionale. Le parole del profeta Isaia (cfr. 61, 1ss) e di Papa Francesco (cfr. Evangelii Gaudium, nn. 119-120) rappresentano per il RnS il miglior indirizzo programmatico, una efficace sintesi del ‘cammino’ che l’effusione dello Spirito deve determinare in tutti le sorelle e i fratelli dei cenacoli, gruppi e comunità, certamente a partire dall’impegno distintivo degli animatori e dei responsabili”. “Il programma che abbiamo pensato per la Scuola regionale estiva 2022 – prosegue Martinez – rilegge il nostro tempo e il nostro senso di appartenenza al Movimento alla luce della Prima Lettera di san Pietro: intorno ad essa sono state costruite le dinamiche formative ed esperienziali della Scuola stessa. Sarà allora motivo di grande conforto pregare insieme e fare fraternità, affrontando uniti il cammino che ci attende a conclusione del nostro quadriennio di servizio, con tutte le meravigliose sfide che la Provvidenza porrà dinanzi a noi”.

Nel primo weekend (9-10 luglio), sono state 4 le Regioni coinvolte: Lombardia, Sardegna, Campania, Puglia.