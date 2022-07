Diocesi: Senigallia, domani le visite guidate gratuite alla Pinacoteca dedicate alle opere del pittore cinquecentesco Ercole Ramazzani

Appassionarsi per scoprire simbologie e segni nascosti nelle opere pittoriche di un autore del Cinquecento come Ercole Ramazzani d’Arcevia, discepolo di Lorenzo Lotto: è anche a questo che condurranno le visite guidate gratuite in programma domani, giovedì 14 luglio, alla Pinacoteca di Senigallia. Nell’ambito dell’iniziativa “Un viaggio nella bellezza”, in programma ogni giovedì di luìglio e agosto alla Pinacoteca diocesana, l’attenzione sarà posta domani sera su Ercole Ramazzani “pittore notevole e in gran parte da rivelare, perché quasi sconosciuto fino ad ora e non esaminato dalla critica. Eppure è tra i più rappresentativi esponenti della cultura pittorica legata alla Controriforma, discontinuo, ma con dei balzi di qualità sorprendenti come nei quadri di Matelica, di Arcevia, di Senigallia e altrove, dove le influenze veneto-romane e dello stesso Lotto appaiono rievocate da una personalità estrosa e irrequieta”, come scriveva Pietro Zampetti. Sarà dunque possibile partecipare a visite guidate gratuite – due per serata, con inizio la prima alle ore 21.30 e la seconda alle ore 22,30 – per viaggiare nelle bellezze della Pinacoteca, tstimone del territorio. Visita che sarà tenuta da professionisti, che accompagneranno in questo itinerario fra quadri, statue, argenterie, arredi, paramenti e suppellettili in quello che era l’antico appartamento del cardinale vescovo di Senigallia, oggi una grande galleria aperta a tutti, residenti e turisti. I posti per le visite guidate saranno limitati, si parteciperà in ordine di arrivo e nel rispetto delle consuete prescrizioni anti Covid che per i musei prevedono raccomandata la mascherina. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua ita-liana. Info: www.diocesisenigallia.it.