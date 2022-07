Corruzione: Eurobarometro, problema serio in Europa secondo cittadini e imprese

La Commissione ha pubblicato oggi l’ultimo Eurobarometro speciale sulla corruzione, che esamina le percezioni e le esperienze dei cittadini, nonché l’Eurobarometro Flash sull’atteggiamento delle imprese nei confronti della corruzione nell’Unione. “La corruzione resta un grave problema per i cittadini dell’Ue: il 68% ritiene che la corruzione sia ancora diffusa nel proprio Paese”, riferisce il sondaggio. “Quando si parla di imprese nell’Ue, il 63% ritiene che la corruzione sia un problema diffuso anche nel proprio Paese”. Il 37% degli intervistati ritiene che le misure anticorruzione siano applicate in modo imparziale e senza secondi fini. Solo il 34% dei cittadini dell’Ue ritiene inoltre che ci siano “sufficienti azioni giudiziarie riuscite per dissuadere le persone dall’impegnarsi in pratiche di corruzione e che gli sforzi del proprio governo nazionale per combattere la corruzione siano efficaci” (31%). Infine, il 31% ritiene che la trasparenza e il controllo del finanziamento dei partiti politici siano sufficienti nel proprio Paese.