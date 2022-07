Aggressione a Francesco Coco: Ugci Calabria, “vittima di un assurdo e violento pestaggio, profondo rammarico per quanto accaduto”

“I Giuristi cattolici calabresi esprimono profondo rammarico per quanto accaduto all’ex sindaco di Roccabernarda, vittima di un assurdo e violento pestaggio”. Lo afferma, in una dichiarazione al Sir, Anna Lasso, delegata regionale dell’Ugci Calabria e consigliere nazionale, a proposito del pestaggio subito a Roccabernarda da Francesco Coco, cavaliere della Repubblica e sottufficiale dei Carabinieri in pensione, già primo cittadino del paese crotonese. “Coco costituisce per tutti, anche per l’Ugci, un virtuoso esempio di impegno civile e di dedizione ai valori della legalità”, prosegue Lasso, la quale evidenzia che “la circostanza che autori del fatto criminoso siano minori d’età desta viva preoccupazione, specie in coloro che, come i giuristi cattolici, sono costantemente dediti ad attività di formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico”. Nell’augurare a Francesco Coco “un’immediata guarigione – conclude la delegata – l’Ugci auspica di poter presto organizzare, proprio presso il comune di Roccabernarda, un incontro-dibattito sui temi dell’educazione alla giustizia e alla solidarietà umana”.