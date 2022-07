Televisione: Emmy Awards, in corsa per miglior serie Tv “Succession”, “The White Lotus”, “Squid Game” e “Stranger Things”

Annunciate le candidature per gli Emmy Awards, i cosiddetti Premi Oscar della televisione e delle piattaforme. In testa alle nomination per questa 74ª edizione – la cerimonia si terrà il 12 settembre a Los Angeles – è la serie Hbo “Succession” firmata da Jesse Armstrong, giunta alla terza stagione: forte di 25 candidature, “Succession” è in corsa per il titolo di miglior serie drammatica e per quasi tutti i membri del cast a cominciare da Brian Cox e Jeremy Strong, quest’ultimo già vincitore nel 2020.

Con 20 candidature troviamo poi la serie AppleTv+ “Ted Lasso” di e con Jason Sudeikis, già incoronata nell’edizione 2021. “Ted Lasso”, oltre a correre come miglior serie comica e per il protagonista, ha fatto incetta di nomination per i comprimari: Brett Goldstein, Toheeb Jimoh, Nick Mohammed, Sarah Niles, Juno Temple, Hannah Waddingham.

Tra i nuovi ingressi troviamo la miniserie “White Lotus” sempre Hbo – la seconda stagione è attualmente in lavorazione in Sicilia – scritta e diretta da Mike White, che incassa ben 20 candidature, e il crime brillante “Only Murders in the Building” di e con Steve Martin, targata Hulu/Disney+, con ben 17 nomination.

Tra i titoli forti ci sono tre serie di grande richiamo di casa Netflix. Anzitutto il fenomeno 2021 “Squid Game”, serie di matrice sudcoreana dall’accoglienza divisiva per i suoi contenuti violenti: “Squid Game” corre per 14 nomination, favorita soprattutto per il titolo di miglior serie drammatica e per l’attore protagonista Lee Jung-jae. E ancora, la consolidata “Ozark” (13 candidature) che vede capofila Jason Bateman – in gara come miglior regista e attore protagonista – come pure l’acclamata serie fantastica-avventurosa a tinte horror di ispirazione Hollywood ’80 “Stranger Things”, per la sua quarta stagione, che in questi giorni sta frantumando record di visualizzazioni con il rilascio degli ultimi episodi. Ideata dai Duffer Brothers, “Stranger Things” ottiene soprattutto candidature tecniche oltre a quella di peso per miglior serie drammatica. Snobbati purtroppo gli attori.

Infine, tra gli altri titoli forti della 74ª edizione degli Emmy sono da ricordare il racconto problematico sul mondo adolescenziale “Euphoria” (Hbo), 16 candidature, con Zendaya pronta a fare il bis come miglior attrice; il dramma di denuncia “Dopesick. Dichiarazione di dipendenza” (Hulu/Disney+), 14 nomination; la serie comica “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video), 12 statuette; e la miniserie biografica “Pam & Tommy” (Disney+) con 10 candidature tra cui i protagonisti Lily James e Sebastian Stan. Tutte le candidature sono disponibili sul sito Emmy.com (https://www.emmys.com/events/74th-emmy-nominations-announcement).