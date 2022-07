Diocesi: Vercelli, domenica mons. Arnolfo presiede in cattedrale una messa in memoria dei vescovi Locati e Masseroni

L’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, presiederà domenica 17 luglio nella cattedrale di Sant’Eusebio, una celebrazione eucaristica in memoria di mons. Luigi Locati, per anni missionario in Kenya e primo vescovo del vicariato di Isolo, assassinato il 14 luglio del 2005, e di padre Enrico Masseroni, già arcivescovo di Vercelli, che avrebbe festeggiato oggi, 13 luglio, il suo onomastico.

La messa avrà inizio alle 17.30.