Sri Lanka: Unione buddhista italiana, “vicini al popolo”. “Porteremo aiuto dove possibile alle famiglie in difficoltà”

“I buddhisti italiani si stringono intorno alle sorelle e ai fratelli del popolo dello Sri Lanka che in questi giorni sta attraversando una grave crisi umanitaria”: è quanto scrive l’Unione buddhista italiana in una nota stampa dedicata alla crisi politica in Sri Lanka che si è aperta venerdì scorso con le proteste nella capitale di Colombo e le dimissioni del presidente. “Questa crisi – scrive l’Ubi – colpisce uno dei Paesi asiatici dove le radici buddhiste sono tra le più antiche e coinvolge direttamente comunità che sono parte integrante della nostra società oltre che della nostra comunità buddhista italiana ed europea. A tutte e tutti loro va la nostra profonda vicinanza. Perciò l’Unione buddhista italiana si adopererà insieme ai propri centri e alle comunità singalesi presenti nel nostro Paese per cercare di portare, dove possibile, aiuti alle famiglie in difficoltà”.