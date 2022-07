Diocesi: Terni, domani la conferenza stampa di presentazione dell’anteprima del Terni Film Festival

È in programma per domani, giovedì 14 luglio, alle 11.30, al Cenacolo San Marco la conferenza stampa di presentazione dell’anteprima del Terni Film Festival, che si svolgerà a Villalago di Piediluco il 20 luglio e vedrà la proiezione de “Il Golem”, film del 1920 di Carl Boese e Paul Wegener, che verrà presentato con l’accompagnamento eseguito dal vivo con musiche appositamente composte da Rossella Spinosa e sarà introdotto da Moni Ovadia.

L’evento apre anche l’edizione 2022 del Piediluco Festival e segna la prima collaborazione tra l’Istess e l’associazione Mirabil Eco.

Nel corso della conferenza stampa verrà anche presentato il programma completo del Piediluco Festival, che prosegue fino al 31 agosto tra Terni, Piediluco, Celleno e Marmore e sarà annunciato il titolo dell’edizione 2022 del Terni Film Festival e il bando di concorso per film, documentari, cortometraggi, opere in realtà virtuale e canzoni d’autore.

All’incontro interverranno mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni e presidente dell’Istess, Lucrezia Proietti, direttrice artistica del Piediluco Festival e direttrice organizzativa del Terni Film Festival, l’assessore alla cultura del Comune di Terni Maurizio Cecconelli e il direttore artistico del Terni Film Festival Moni Ovadia.

Il Piediluco Festival è organizzato dall’associazione Mirabil Eco – che compie quest’anno 30 anni di attività – con il contributo della Fondazione Carit e la collaborazione della Regione Umbria, i Comuni di Terni e di Celleno, la Camera di Commercio dell’Umbria, il Museo Hydra e l’Istess.