Diocesi: Savona-Noli, gli appuntamenti per celebrare Nostra Signora del Monte Carmelo

Nella settimana in cui la Chiesa rende omaggio a Nostra Signora del Monte Carmelo, o del Carmine, sono diversi gli appuntamenti organizzati per celebrare la patrona dei religiosi carmelitani nella diocesi di Savona-Noli. Nella chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo retta dall’Ordine dei Carmelitani scalzi, in via Untoria a Savona, fino a domani alle 21 si svolgerà la novena in preparazione alla solennità, mentre venerdì alle 17.30 si reciteranno i vespri solenni ed alle 18 la messa prefestiva. Le celebrazioni proseguiranno sabato alle 8.15 con le lodi, alle 9 la messa, alle 17.30 i vespri solenni, alle 18 ed alle 20.30 la messa, quest’ultima seguita dalla processione della statua mariana per le strade. Il vescovo diocesano, mons. Calogero Marino, il 15 luglio presiederà la messa delle 8 nel monastero Santa Teresa, in via Firenze a Savona. Nell’Eremo del Deserto, il 16 luglio alle 11, i Carmelitani scalzi celebreranno la messa. Nella frazione Alpicella il 14, 15 e 16 luglio è in programma il triduo, domenica 17 luglio alle 9 ed alle 10.30 la messa, alle 18.30 i vespri e la processione con benedizione. A Luceto, frazione di Albisola Superiore, nella chiesa San Matteo Apostolo il 14, 15 e 16 luglio alle 20.30, si svolgerà la messa. A Finalborgo nella chiesa San Biagio il 17 luglio alle 10.30 è in programma la messa.