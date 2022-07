Ucraina: due nuovi rapporti Eurydice fanno luce sulle misure di sostegno per alunni e studenti rifugiati

La rete Eurydice della Commissione ha pubblicato oggi i rapporti “Sostegno agli studenti rifugiati dall’Ucraina nelle scuole in Europa” e “Sostegno agli studenti rifugiati dall’Ucraina nell’istruzione superiore in Europa”. Questi rapporti fanno luce – secondo un comunicato – sulle iniziative intraprese nei sistemi educativi europei “per sostenere i milioni di rifugiati ucraini e facilitare la loro integrazione rapida e di successo nel Paese ospitante”. Questi rapporti presentano anche “l’ampia gamma di politiche e misure messe in atto per sostenere gli alunni e gli studenti rifugiati”. Mariya Gabriel, commissaria per l’istruzione, ha dichiarato: “vediamo che molti sistemi educativi nell’Ue hanno sviluppato nuove politiche e misure per soddisfare le esigenze educative degli alunni e degli studenti ucraini appena arrivati. Alcuni forniscono anche consulenza e supporto per soddisfare le esigenze di supporto psicosociale degli studenti. Questa è una buona notizia e un riflesso del lavoro che stiamo facendo per coordinare gli sforzi a livello nazionale e regionale”. I rapporti Eurydice mostrano che “accogliere le famiglie che arrivano dall’Ucraina e iscrivere i propri figli a scuola è una priorità. La maggior parte dei sistemi educativi ha reagito rapidamente con iniziative politiche a sostegno degli studenti nelle scuole. Nell’istruzione superiore, le misure di sostegno più comuni messe in atto sono la formazione o il sostegno nella lingua ospitante, la consulenza psicologica, l’orientamento accademico, i corsi introduttivi, nonché i posti di studio finanziari e riservati”.