Abusi sui minori on line: Terre des Hommes e altre 13 organizzazioni, al via la campagna #ChildSafetyOnlineNow

(Foto: Terre des Hommes)

Terre des Hommes, insieme ad altre 13 organizzazioni della società civile impegnate a proteggere i diritti dell’infanzia, lancia la campagna #ChildSafetyOnlineNow (“La sicurezza dei minori non dovrebbe fermarsi online”). Attraverso un video di denuncia, un sito web e contenuti per i social media (disponibili anche in italiano) la campagna ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere i bambini online e di sostenere la proposta della Commissione europea per prevenire e combattere l’abuso sessuale dei minori online. Proprio in queste settimane sono iniziate le negoziazioni al Consiglio e al Parlamento europeo per una nuova normativa, per prevenire e combattere gli abusi sessuali su minori online.

“La Internet Watch Foundation nel 2021 ha intercettato immagini e video di abusi sessuali su minori ogni 2 minuti ; e sempre nel 2021 il 62% del materiale pedopornografico rilevato era ospitato su server europei”, ricorda Terre des Hommes, che, oltre ad aver presentato a maggio a Governo e parlamentari italiani le proposte di riforma legislativa per la protezione dei minori dalla violenza online, prosegue il suo impegno per la tutela dell’infanzia anche a livello europeo.

I bambini passano sempre più tempo in rete, attraverso ogni tipo di dispositivo e piattaforma: “Nell’Ue 1 utente su 5 dei servizi digitali è un bambino e i sondaggi mostrano un ampio sostegno pubblico (68%) all’uso di strumenti tecnici per identificare il materiale pedopornografico e che l’Unione europea introduca modifiche legislative per contribuire a migliorare la sicurezza dei bambini”.

“In Italia, l’ultimo Osservatorio indifesa del 2021 rivela che 7 adolescenti su 10 non si sentono sicuri quando navigano in rete, e in particolare le ragazze sono spaventate dai rischi di subire molestie e abusi. Sappiamo che ad oggi questi reati sono difficili da individuare e purtroppo, anche da punire. Per questo a maggio abbiamo presentato alle istituzioni italiane delle proposte di riforma legislativa che rendano più effettiva la difesa delle giovani vittime di volenza online. Accogliamo con favore la nuova proposta della Commissione europea, che richiederà alle aziende tecnologiche di adottare misure per proteggere meglio i bambini dagli abusi sessuali online. Sosteniamo la campagna #ChildSafetyOnlineNow e invitiamo tutti ad aderire per rendere Internet uno spazio più sicuro per tutti i bambini”, afferma Federica Giannotta, responsabile Advocacy Terre des Hommes Italia.