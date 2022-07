Papa Francesco: a Commissione per Dialogo Cattolico-Pentecostale, “annunciare, come discepoli missionari, la gioia del Vangelo”

“Negli ultimi cinquant’anni la Commissione, attraverso il dialogo e la riflessione, ha viaggiato insieme per costruire legami di amicizia, solidarietà e comprensione reciproca tra cattolici e pentecostali”. Lo scrive Papa Francesco nel suo messaggio ai membri della Commissione per il Dialogo Cattolico-Pentecostale in occasione del 50° anniversario dell’istituzione. “La mia speranza è che questo importante anniversario li rafforzi legami e rinnoviate il vostro zelo per annunciare, come discepoli missionari, la gioia del Vangelo nel comunità ecclesiale e nella società nel suo insieme”, aggiunge il Pontefice, dopo aver espresso gratitudine per il lavoro portato avanti.

“Testimoniando così la preghiera del Signore affinché tutti siano uno”, il Papa Francesco incoraggia ad “aiutare i nostri fratelli e sorelle a vivere nei loro cuori la potenza trasformatrice dell’amore, della misericordia e della grazia di Dio”.