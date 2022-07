Cultura: con “Roero Stories” oltre cento storie di tradizioni, vita quotidiana, natura e arte raccontano una comunità

Una rubrica di comunità a redazione diffusa per raccontare vita quotidiana, arte e cultura, ambiente e paesaggio, comunità e solidarietà del Roero, il territorio nord-orientale della provincia di Cuneo. Questo l’obiettivo di “Roero Stories” che, nell’ambito del progetto di valorizzazione “Roero Coast to Coast”, raccoglie oltre 100 storie pubblicate in forma di storytelling sul portale del Sistema culturale diocesano di Alba (www.visitmudi.it). Dall’autunno debutterà anche un sistema Gps narrativo-turistico utile per accompagnare il viaggiatore alla scoperta delle comunità locali.

L’iniziativa – promossa da Mudi-Sistema culturale diocesano di Alba, con il Comune di Magliano Alfieri e l’Associazione Network Roero – vuole essere “un’ampia operazione di attivazione e salvaguardia della cultura immateriale connessa con il patrimonio e le tradizioni del Roero, non solo per garantire la conservazione della storia e del passato, ma è anche per diventare il trampolino di lancio in modo da spingere lo sguardo sul futuro e vitalizzare il territorio, per innescare relazioni e legami generativi per il paesaggio e per orientare lo sviluppo verso una bellezza sostenibile, anche in termini economici. È infatti la creazione della cultura per la ‘cura dei luoghi’ – spiegano i promotori – un importante argine contro il degrado e precondizione per attivare virtuosi circuiti di attenzione nei confronti del territorio”. “In questa prospettiva – proseguono – è la comunità stessa che si prende cura del suo patrimonio perché in esso riconosce un elemento di condivisione e d’identità collettiva. Questo riattiva i valori sociali di cui il patrimonio è portatore e di cui le confraternite sono state interpreti per secoli”.