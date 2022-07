Diocesi: Bologna, domani a Le Budrie il card. Zuppi celebra la messa nella festa di Santa Clelia Barbieri

Domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 20.30, nel parco del santuario di Santa Clelia Barbieri a Le Budrie (via Budrie, 86) l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, presiederà la messa nella festa della santa, che verrà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube “Santuario Santa Clelia”. Durante la giornata le messe saranno celebrate alle ore 8 da padre Enzo Brena, cicario episcopale per la Vita consacrata, alle ore 10 da mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare di Roma, e alle ore 18 da mons. Giovanni Silvagni, vicario generale per l’Amministrazione.

Stasera, alle ore 20.30, la messa sarà presieduta da mons. Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità.

“Santa Clelia – afferma suor Lorenza Lai, della Congregazione delle Suore Minime dell’Addolorata – ha vissuto in pieno il suo essere parte di una comunità cristiana. Con la semplicità dei piccoli, si è fatta compagna di cammino, sorella, amica e madre di tutti quelli che hanno bussato alla porta del Ritiro. Ha portato la parola buona del Vangelo, prima con la testimonianza della vita e poi con la voce”.