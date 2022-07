Ucraina: Consiglio Ue adotta un’assistenza supplementare pari a un miliardo euro

Un miliardo di euro di assistenza macrofinanziaria supplementare all’Ucraina. Lo ha deciso oggi il Consiglio Ue. Il sostegno macrofinanziario totale dell’Ue all’Ucraina dall’inizio della guerra ammonta ora a 2,2 miliardi e dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. “Tale assistenza finanziaria integra altre forme di sostegno dell’Unione all’Ucraina nei settori umanitario, dello sviluppo, doganale e della difesa”, chiarisce una nota diffusa a Bruxelles. “Il proseguimento degli aiuti materiali e finanziari non è un’opzione, ma il nostro dovere. Sono pertanto molto lieto di aver accelerato la decisione di fornire un miliardo di assistenza macrofinanziaria. In questo modo l’Ucraina riceverà i fondi necessari per coprire i fabbisogni urgenti e garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche”, afferma Zbyněk Stanjura, ministro delle Finanze della Repubblica ceca a nome della presidenza del Consiglio Ue.