Salute: Fondazione Maruzza, domani l’evento di chiusura del progetto “Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche”

La Fondazione Maruzza domani, dalle ore 11 alle ore 13, all’Auditorium del Ministero della Salute, a Roma, organizza l’evento di chiusura del progetto “Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche”, durante il quale verranno presentati i risultati dell’iniziativa, alle Istituzioni presenti e ai delegati delle società scientifiche e associazioni di malati patrocinanti l’iniziativa.

Il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, che si è svolto dal 15 maggio al 30 giugno, è stato una manifestazione di sensibilizzazione e promozione delle cure palliative pediatriche coordinata, a livello nazionale, dalla Fondazione Maruzza onlus e realizzata, a livello territoriale, grazie al supporto delle realtà associative, sportive o di volontariato locali.

“Con 40 eventi realizzati in 16 regioni, più di 70 associazioni locali coinvolte e oltre 16.000 sottoscrittori del Manifesto nazionale – dichiara Silvia Lefebvre D’Ovidio, presidente della Fondazione Maruzza – mi sento di poter dire che il principale risultato raggiunto dal Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche sia stato quello di creare una comunità unita, da Nord a Sud, con l’obiettivo comune di non far sentire sole le persone che, ogni giorno, incontrano o convivono con una patologia inguaribile eleggibile alle cure palliative pediatriche”.

In Italia, dei 35.000 minori con diagnosi di inguaribilità, solo il 5% usufruisce del diritto che la legge riconosce loro di ricevere cure palliative specifiche per la loro età. Un divario da colmare favorendo lo sviluppo di reti territoriali di assistenza dedicata in tutte le regioni e, al contempo, promuovendo una maggiore conoscenza del tema presso la popolazione.