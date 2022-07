Diocesi: Treviso, domani a Morgano incontro dei missionari con il vescovo Tomasi

È in programma per domani, mercoledì 13 luglio, il tradizionale incontro estivo dei missionari e delle missionarie originari del trevigiano che sono ritornati “a casa” per un periodo di vacanza. Sarà la parrocchia di Morgano ad ospitare dalle 15.30 presso Casa Respiro l’iniziativa che vedrà la partecipazione anche chi è particolarmente attento e sensibile a questa fondamentale dimensione della Chiesa. Sara presente anche il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi. Alle 18.30, nella chiesa parrocchiale, il presule presiederà la Messa animata dai giovani e dal gruppo missionario. Seguirà la cena sotto il tendone della sagra.