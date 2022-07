Giovani: dal 13 al 15 luglio la Fano Summer School socio politica

Ci saranno anche don Bruno Bignami, Leonardo Becchetti, Giuseppe Notarstefano e Stefano Zamagni tra i relatori della Fano Summer School socio politica, appuntamento formativo rivolto ai giovani che si terrà dal 13 al 15 luglio al Centro Don Orione. L’iniziativa è organizzata da Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid) sezione di Fano e Confcooperative Marche in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni sociali, l’Ufficio Pastorale sociale e il lavoro, il Servizio di Pastorale giovanile della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, Azione Cattolica diocesana, Acli Pesaro Urbino, Cisl Marche, Cooperativa Generazioni, Centro Don Orione Fano e con il patrocinio dell’Assessorato alle Pari opportunità Nuove generazioni del Comune di Fano. Prevista la partecipazione di 35 giovani, di 21 marchigiani e altri 14 provenienti da tutta Italia, con età media 28 anni.

I lavori prenderanno il via domani alle 10 e, dopo i saluti, sarà Roberto Mancini, docente di filosofia teoretica all’Università di Macerata, a tenere la prolusione iniziale su “Ambiente, economia, politica, tutto è connesso”. Ogni sessione sarà aperta da un prologo e proseguirà con una tavola rotonda. In programma anche laboratori di approfondimento.