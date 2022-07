Diocesi: Termoli, stasera un incontro dedicato a giovani e lavoro nell’ambito della rassegna di eventi Agorà

È dedicato ai giovani e al lavoro l’incontro, in programma oggi 12 luglio alle ore 20.30, nell’ambito della rassegna di eventi Agorà, che si tiene a Termoli (Cb), quest’anno con il titolo “Tra incertezze e ripartenze: germogli di speranza”, nel cortile del Centro pastorale “Ecclesia Mater” della curia vescovile, in piazza S. Antonio. All’appuntamento parteciperanno Domenico Delle Foglie, giornalista, già direttore di Agensir, e Tecla Boccardo, segretaria generale della Uil del Molise e componente della commissione pastorale del Lavoro della diocesi di Termoli-Larino. Moderatore degli interventi della serata, così come delle altre in programma nella rassegna Agorà, sarà il giornalista Fabrizio Occhionero mentre l’organizzazione è a cura dell’Associazione “Circolo Mcl – Un Paese per giovani”, che proprio quest’anno celebra i dieci anni di attività. “Un Paese per giovani” è anche un progetto nato nella cittadina molisana nel 2012 da un’ispirazione di mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino, per sostenere i giovani della regione nella ricerca di un’occupazione (https://www.unpaesepergiovani.it/). Grazie all’iniziativa sono stati attivati 259 contratti di lavoro e tirocinio.