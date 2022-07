Emergenze: Cisom e Sismax, firmato oggi a Roma un protocollo per la gestione dei soccorsi

Il Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e l’Associazione SISmax – Sistema Integrato dei Soccorsi in Maxiemergenza consolidano la collaborazione grazie al Protocollo d’intesa firmato oggi nella sede del Cisom a Roma, alla presenza di Giovanni Strazzullo, Direttore Nazionale del Cisom e Alessio Lubrani, Presidente di SISmax. Grazie a questo documento i due enti rafforzano e implementano le proprie competenze in materia di prevenzione, contrasto e gestione di emergenze e maxiemergenze. Punto cardine del rapporto di collaborazione è l’incremento della formazione dei professionisti Cisom con il metodo SISmax che permette, durante le fasi più critiche di una maxiemergenza, di gestire il sistema sanitario con efficacia ed efficienza. “Il Cisom conosce bene, in virtù della sua storia e della sua mission, i contesti emergenziali, così come è da sempre impegnato e attento alla formazione – dichiara Strazzullo -. Contiamo ogni giorno sull’impegno di oltre 4000 volontari per i quali ricevere un’adeguata e costante preparazione vuol dire offrire servizio in modo tempestivo, efficace e sicuro per sé e per le persone che vengono assistite. Siamo molto soddisfatti di aver sottoscritto questo importante accordo che ci permetterà nei prossimi due anni di migliorare ulteriormente la qualità dei nostri interventi”. “Con questo accordo abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti per offrire percorsi formativi specialistici e garantire profili professionali di alto livello – commenta Lubrani, Presidente SISmax – siamo onorati di poter collaborare con Cisom per migliorare la qualità dei nostri interventi e rafforzare le competenze nella gestione delle Maxi Emergenze”.