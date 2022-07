Parlamento Ue: torna ancora una volta in plenaria l’abolizione del cosiddetto “diritto all’aborto” negli Stati Uniti

Il Parlamento europeo torna, ancora una volta, a occuparsi della questione dell’aborto negli Stati Uniti (pur essendo un tema non di competenza Ue e trattandosi della legislazione di un Paese terzo). L’assemblea ne discuterà in plenaria lunedì 4 luglio, a Strasburgo, e, secondo un comunicato, “dovrebbe condannare i passi indietro compiuti negli Stati Uniti sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne, oltre a ribadire la richiesta di un accesso sicuro all’aborto”. In seguito al voto della Corte Suprema degli Stati Uniti che alcuni giorni fa “ha annullato la protezione garantita del diritto all’aborto a livello federale, i deputati terranno un dibattito” per “riaffermare il loro sostegno alla difesa del diritto e dell’accesso a cure legali e sicure per l’aborto”. Una risoluzione sul tema sarà votata giovedì. Il 9 giugno scorso, i deputati avevano adottato una risoluzione per sostenere la decisione Roe v. Wade e la “protezione costituzionale del diritto all’aborto che ne è derivata negli Stati Uniti”.