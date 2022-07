Salute e solidarietà: Medici con l’Africa Cuamm, nel 2021 cresciuto l’impegno in Italia. Per il Covid a Rubano effettuate 48.000 vaccinazioni

(Foto: Medici con l'Africa Cuamm)

“Abbiamo grande fiducia nel futuro e nell’Africa, perché siamo in tanti a donare tempo, energia, professionalità, ma soprattutto cuore, a questo continente che ci è così caro e che così tanto merita. La sfida per l’anno che abbiamo davanti e quelli a venire è di fare ancora di più e meglio. Tre anni di pandemia e ora la guerra in Ucraina i cui effetti si toccano con mano nella vita quotidiana, nell’aumento dei prezzi dei beni primari, soprattutto in Africa, ci motivano a continuare il nostro impegno, con tenacia”. Lo ha detto oggidon Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, in occasione della presentazione, a Padova, del Bilancio sociale 2021 dell’ong.

Molto lo spazio dato alla formazione di operatori sanitari qualificati e alla ricerca sul campo che ha visto la realizzazione di 33 pubblicazioni scientifiche, che hanno coinvolto 180 autori italiani, africani e internazionali e 68 partner tra centri di ricerca pubblici e privati, università internazionali, istituzioni e ospedali di cui 27 africani.

È cresciuto anche l’impegno in Italia, grazie al progetto Irc19 (Italian Response to Covid-19, sostenuto da Usaid) che ha impegnato attivamente il Cuamm nella lotta alla pandemia nel nostro Paese, supportando la campagna vaccinale in Italia, con l’apertura di un vero e proprio centro vaccinale, a Rubano (Pd), che ha effettuato 48.000 vaccinazioni, grazie all’impegno di 190 volontari. È stato inoltre garantito un aiuto concreto a 19 strutture sanitarie in 6 regioni italiane.

Sempre in Italia, è proseguita l’attività di sensibilizzazione con 39 gruppi di appoggio in 15 regioni e 4.590 volontari coinvolti in 364 eventi, per far conoscere e diffondere i valori e l’impegno del Cuamm.