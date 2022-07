Diocesi: Arezzo, domani messa solenne per i 50 anni di sacerdozio del vescovo Fontana

Domani, sabato 2 luglio, alle 11, nella cattedrale di Arezzo, i sacerdoti, i religiosi e i fedeli della Chiesa aretina, cortonese e biturgense si uniranno al proprio Pastore, mons. Riccardo Fontana, per celebrare insieme il cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

In una nota l’evento viene presentato come “un momento di festa per lodare e ringraziare il Signore che ha chiamato il vescovo Riccardo al ministero sacerdotale e che gli ha conservato lungo questi cinquant’anni il desiderio e l’entusiasmo di non risparmiarsi nel lavoro per il Signore, per la Chiesa e per il popolo di Dio, come recita il suo motto episcopale”.

La celebrazione eucaristica di domani sarà trasmessa in diretta in tutto il territorio toscano da Tsd, l’emittente diocesana, nel canale 85 e anche in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live, e la ricorrenza sarà celebrata con uno speciale fascicolo allegato al prossimo numero del settimanale Toscana Oggi.