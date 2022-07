Concorrenza: Università Cattolica, oggi incontro con Guido Stazi (segretario generale Agcm) sulle novità della Legge annuale

“Le novità in arrivo con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. Ne parlerà oggi, venerdì 1° luglio, Guido Stazi, segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in un incontro che si terrà nella sede milanese dell’Università Cattolica.

Stazi, che dialogherà Michele Grillo, docente di Economia politica all’Università Cattolica e componente dell’Agcm dal 1998 al 2004, farà anche il punto su tutti i cambiamenti di policy e di mercato che ci sono stati in Italia da quando è stata adottata la legge Antitrust (1990) e approfondirà tutti i più recenti sviluppi in un contesto di ampio respiro, che guardi all’evoluzione della concorrenza nel nostro Paese dal passato al futuro e nel contesto internazionale.

L’incontro, ospitato dalle 15 nell’aula Maria Immacolata dell’Ateneo, sarà moderato da Mario Siragusa, del Collège d’Europe, Bruges. Sarà presente Maria Chiara Malaguti, docente di Diritto internazionale all’Università Cattolica e presidente dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (Unidroit). L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’economia dell’Università Cattolica, è l’ultimo appuntamento del ciclo di seminari dal titolo i “Venerdì dell’Antitrust Alberto Mazzoni”. L’incontro sarà trasmesso anche on line su piattaforma Teams.