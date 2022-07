Diocesi: Siena, oggi e domani le celebrazioni per il Palio della Collegiata

Sabato prossimo, 2 luglio, la Chiesa senese celebra la festa della Beata Vergine Maria sotto il titolo di Advocata nostra, venerata nell’Insigne Collegiata di S. Maria in Provenzano in onore della quale si corre la carriera del Palio. La diocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino ha diffuso gli orari delle celebrazioni in Collegiata e degli eventi – del 1° e del 2 luglio – legati al Palio presieduti dal card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino. Oggi, alle 16, la recita del rosario, seguita mezz’ora dopo dalla messa nella vigilia della festa. Alle 17.30 si muoverà il corteo civico col drappellone da Palazzo Pubblico, per arrivare un quarto d’ora dopo in Collegiata, dove è prevista la benedizione del cardinale. Sabato 2 luglio, alle 7.45, la messa in Piazza del Campo, alle 10.30 la messa nella Collegiata, al termine della quale il drappellone sarà nuovamente traslato in Palazzo pubblico. Al termine della carriera, il giubilo della Contrada vincitrice.