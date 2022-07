Trasporti: stazione ferroviaria di Loreto, nuove fermate dei treni a lunga percorrenza durante l’estate

Accolta la richiesta inoltrata tempo fa dalla Delegazione pontificia per il santuario della Santa Casa di Loreto alle Ferrovie dello Stato italiane e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, affinché fossero incrementate le fermate estive dei treni a lunga percorrenza, sia in direzione sud che in direzione nord, presso la Stazione di Loreto.

“Operative dal 12 giugno fino al 11 settembre 2022 – si legge in una nota -, si tratta anzitutto di due fermate giornaliere, quella delle 12:39 (partenza 12:41) effettuata dal treno IC 605 sulla tratta Milano Centrale/Lecce e quella delle 16:18 (partenza 16:20) effettuata dal treno IC 612 sulla tratta Lecce/Milano Centrale. A queste si aggiungono altre due nel fine settimana: il sabato il treno IC 1545 fermerà a Loreto alle 15:12 (partenza alle 15:14) lungo la tratta Milano Centrale/Lecce, mentre la domenica il treno IC 1546 fermerà alle ore 15:48 (partenza alle 15:51) lungo la tratta Lecce/Milano Centrale.

Appresa con soddisfazione la decisione di ampliare l’offerta di Loreto come stazione di sosta e partenza per i tanti che utilizzano il treno come mezzo di trasporto, il delegato pontificio di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, ringrazia “anzitutto Ferrovie e Ministero per aver investito sulla mobilità ferroviaria, garantendo l’attivazione di questo servizio, il cui valore oggi è ancor maggiore, in considerazione degli aumenti dei costi di carburante.” “Una tale decisione – sottolinea l’arcivescovo – rappresenta un’opportunità importante per rendere più facilmente raggiungibile questo mirabile comprensorio turistico che ha nella riviera del Conero e in Loreto le sue eccellenze naturalistiche e storico-artistiche. Auspico vivamente che tutte le istituzioni (il comune di Loreto, i comuni limitrofi, gli altri enti locali e la Regione Marche), insieme alle associazioni di categoria, non perdano questa importante occasione offerta dalle Ferrovie dello Stato Italiane, valorizzandola e promuovendola, ciascuna secondo le proprie possibilità e competenze. Tali offerte favoriscono infatti la mobilità e ampliano la rete di collegamento nazionale. Inoltre, gli organi competenti del Ministero e delle Ferrovie stanno valutando la possibilità d’inserire la fermata a Loreto di due coppie di Intercity Roma-Ancona. Mi auguro che tutte le Istituzioni contribuiscano a chiedere fin da subito che le fermate presso la Stazione di Loreto, inserite per ora solo nei mesi estivi, vengano confermate per l’intero anno”.