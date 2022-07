Diocesi: Matera-Irsina, inaugurata oggi la mostra sui miracoli eucaristici ideata dal beato Carlo Acutis

(Foto: diocesi di Matera-Irsina)

È stata inaugurata oggi a Matera e rimarrà aperta fino al 7 luglio una mostra fotografica con un curatore d’eccezione, il giovanissimo Carlo Acutis, morto di leucemia a soli 15 anni nel 2006 e proclamato beato nel 2020. Si tratta della mostra sui miracoli eucaristici nel mondo, che, utilizzando tutti i canali della comunicazione sociale (social, siti web), ha fatto il giro del mondo, ospitata in tutti e i cinque Continenti: solo negli Stati Uniti d’America in quasi 10.000 parrocchie e nel resto del mondo in centinaia parrocchie, compresi alcuni tra i santuari mariani più famosi come Fatima, Lourdes, Guadalupe.

“Con un’ampia rassegna fotografica corredata di descrizioni storiche la mostra conduce, in una sorta di visita virtuale, alla scoperta dei principali miracoli eucaristici (circa 136) verificatisi nel corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa”, spiega una nota della diocesi di Matera-Irsina. Organizzata dal Centro diocesano per le vocazioni come parte integrante del cammino di preparazione al Congresso eucaristico nazionale, la mostra è ospitata nelle sale di Palazzo Malvinni Malvezzi, in piazza Duomo a Matera, e rimarrà aperta la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 18 alle 21.