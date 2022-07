Sinodo e scuole materne: Fism, un approfondimento della pedagogista Rossi sull’ultimo numero di “Prima i bambini”

Al Cammino sinodale come occasione per riflettere sulla partecipazione dei bambini alla vita comunitaria, oltre che come protagonisti di processi educativi, dedica un approfondimento il nuovo numero di “Prima i bambini” (“Pib”), il bimestrale della Fism, la Federazione italiana scuole materne, alla quale aderiscono circa 9mila realtà educative del mondo zero-sei anni frequentate da circa 500mila bimbi. Lo scritto dal titolo “La sinodalità come via e cammino nella scuola dell’infanzia” è firmato da Barbara Rossi, docente di didattica e di pedagogia generale all’Issr-Facoltà teologica di Milano – nonché consigliere nazionale Fism, e “costituisce un documento condiviso di indirizzo dal quale prenderanno avvio azioni concrete a partire dalle scuole dell’infanzia, i nidi e ai servizi all’infanzia, in riferimento – si legge in un comunicato della Fism – al cammino di sinodalità”.

Sottolineata l’importanza della disposizione all’ascolto, la riflessione della pedagogista, “analizzando le modalità in cui si configurano in ambito educativo diverse forme di incontro e prima ancora i desideri di incontro, mette in questa sede al primo posto l’incontro con la sacralità dell’infanzia (nei passaggi successivi tocca all’incontro con ‘l’altro’ e con alcune ‘parole’ (disponibilità, pensiero, stile, ironia)”.