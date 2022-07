Parlamento Ue: premier ceco Fiala a Strasburgo per illustrare le priorità della presidenza semestrale. In primo piano rifugiati ucraini, energia, difesa

Il futuro dell’integrazione europea e il programma della presidenza semestrale ceca dell’Ue saranno tra i temi all’ordine del giorno della plenaria del Parlamento europeo della prossima settimana (4-7 luglio) a Strasburgo. Martedì 5 il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis interverrà in emiciclo aprendo un dibattito sulle sfide attuali e sul futuro dell’Unione europea. Si tratta del quinto di una serie di dibattiti in plenaria intitolati “Questa è l’Europa”. I dibattiti precedenti si sono tenuti con la prima ministra estone Kaja Kallas nella sessione plenaria di marzo, con il primo ministro italiano Mario Draghi nella sessione di maggio, con il taoiseach irlandese Micheál Martin e con il primo ministro croato Andrej Plenković rispettivamente nella prima e nella seconda sessione plenaria di giugno.

Il giorno successivo, mercoledì 6, il premier della Repubblica Ceca Petr Fiala presenterà le priorità della presidenza ceca dell’Ue, che ha preso avvio oggi. Il motto della presidenza ceca, che richiama un discorso del primo presidente ceco Václav Havel, è “L’Europa come compito: ripensare, ricostruire, ricaricare”.

Tra le priorità principali della presidenza di turno ceca figurano la gestione della crisi dei rifugiati e la ripresa postbellica dell’Ucraina, la sicurezza energetica, le capacità di difesa e la sicurezza del ciberspazio e la resilienza strategica dell’economia europea e delle istituzioni democratiche.