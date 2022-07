Solidarietà: Cnca, ricevuti da azienda piccoli elettrodomestici che saranno distribuiti a organizzazioni impegnate in assistenza verso i più bisognosi

Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) ha ricevuto una donazione di un centinaio di piccoli elettrodomestici (scope elettriche, centrifughe, estrattori, frullatori…) da Bsh Elettrodomestici Spa, azienda parte del Gruppo Bosch.

Gli elettrodomestici donati verranno distribuiti oggi a organizzazioni socie della Federazione in occasione di “E-Venti da Sud. Sui grovigli della complessità”, un evento organizzato dal Cnca che si tiene a Napoli da ieri fino a domani 2 luglio.

“Ringraziamo Bsh per questa donazione – dichiara Riccardo De Facci, presidente del Cnca -. Siamo davvero lieti che una grande azienda decida di destinare una parte dei prodotti che ha acquisito per scopi di utilità sociale. Le organizzazioni del Cnca che li riceveranno sapranno farne buon uso nei loro progetti e comunità in favore di minorenni, famiglie, donne vittime di violenza, persone con problemi di dipendenza, persone straniere”.

“La responsabilità sociale rappresenta per Bsh un valore molto importante – afferma Fabio Palomba, responsabile Risorse umane di Bsh Elettrodomestici Spa -. Promuoviamo in questo ambito vari progetti e attività rivolte a scuole, enti e associazioni. Con questa donazione di piccoli elettrodomestici sosteniamo con grande piacere il Cnca e le organizzazioni associate nell’assistenza verso i più bisognosi”.