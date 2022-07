Venezuela: vescovi in Assemblea dal 4 all’8 luglio. Si parlerà di sinodalità e del vademecum sugli abusi

Da lunedì 4 a venerdì 8 luglio, appena prima della II Assemblea nazionale di pastorale che si terrà dall’8 al 10 luglio, la Conferenza episcopale venezuelana si riunirà nella sua CXVIII Assemblea plenaria ordinaria, in cui sarà presentata la sintesi nazionale del Sinodo sulla sinodalità. Si parlerà anche dei criteri per la riforma strutturale della Segreteria permanente dell’episcopato venezuelano (Spev) e dei protocolli e vademecum per la prevenzione degli abusi negli ambienti ecclesiali.

L’assemblea avrà inizio lunedì 4 luglio con l’adorazione eucaristica guidata da mons. Mario del Valle Moronta Rodríguez, vescovo di San Cristóbal e primo vice presidente della Cev. Successivamente, introdurrà i lavori mons. Jesús González de Zárate, arcivescovo di Cumaná e presidente della Cev; poi monsignor Ignazio Ceffalia, incaricato d’affari della nunziatura apostolica, porterà il proprio saluto.

Durante l’assemblea verranno approfonditi ulteriori temi, come: la sinodalità nell’episcopato venezuelano e in altri organismi di partecipazione, quali la Conferenza venezuelana dei religiosi e delle religiose e la Conferenza Nazionale dei Laici; le sfide della Chiesa latinoamericana, a 15 anni da Aparecida e dopo l’Assemblea ecclesiale dello scorso anno.