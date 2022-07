Diocesi: Vercelli, oggi Marcia di don Pollo da Ponzano Monferrato al santuario di Crea

È in programma per la serata di oggi 1° luglio la marcia nel ricordo del beato don Secondo Pollo, tradizionale appuntamento che quest’anno torna dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. “Finalmente si ricomincia. Quasi ci si fosse fermati ieri”, affermano gli “Amici di don Pollo”, “significa riprendere la strada forzatamente interrotta per ricominciare con lo spirito di sempre, con l’entusiasmo e la gioia di ritrovarsi per continuare a ricordare e ad approfondire la conoscenza della figura di quest’uomo, sacerdote e beato di cui tanto dobbiamo ancora scoprire”. Quest’anno, proseguono “sarà un cammino non nella ‘Bassa’, ma tra le colline del Monferrato; non tra le risaie, ma tra vigneti e boschi rigogliosi, per raggiungere il santuario di Crea, luogo caro alla devozione non esclusivamente della gente monferrina”.

La marcia prenderà il via la marcia inizierà alle 19.40 da Ponzano Monferrato e l’arrivo al santuario di Crea è previsto intorno alle 20.30; qui si terrà un momento di preghiera devozionale in memoria del beato a cui parteciperanno mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, e mons. Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato.