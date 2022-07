Famiglia: Albano, domani e domenica l’evento “Educare alla libertà”

“Educare alla libertà” sarà il tema dell’evento che si svolgerà domani e domenica presso l’Hotel Miralago di Albano (Roma), a conclusione del decimo Incontro mondiale delle famiglie che si è tenuto nei giorni scorsi in Vaticano. Questo evento è stato organizzato dall’Associazione “Non si tocca la famiglia”, che dal 2014 si batte per la difesa della famiglia naturale, e sarà dedicato alla formazione di genitori e docenti sui temi della famiglia, della vita e dell’educazione libera. È previsto anche l’intervento del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso. “Dopo il lungo tempo di pandemia, torniamo ad incontrarci in presenza per condividere, formarsi e conoscersi, ampliando i contatti, facendo rete, costruendo relazioni sempre più articolate su tutto il territorio nazionale”, spiegano Giusy D’Amico e Nicola Di Matteo, presidenti dell’associazione “Non si tocca la famiglia”. “Questo incontro sarà anche l’occasione per presentare alcuni itinerari educativi ideati dall’associazione per il prossimo anno scolastico”, aggiungono.

Il programma dell’evento prevede numerosi interventi. Nel pomeriggio di sabato 2 luglio, si svolgeranno tre conferenze: “La famiglia oggi. Crisi e speranze” del giornalista Roberto Piermarini, già direttore dei radiogiornali in lingua italiana della Radio Vaticana; “Comunicare, un’arte antica con strumenti moderni” del giornalista Luciano Castro, presidente di Mediarkè; “Genitori formati e consapevoli” di Giuseppe Bruno, già dirigente scolastico. Nella mattinata di domenica 3 luglio, sono previsti invece gli interventi di suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche, su “Parità scolastica #liberidieducare” e del sottosegretario Rossano Sasso su “Tutela alla libertà di educazione della famiglia a scuola”. Saranno poi presentate alcune nuove iniziative: “Diritti di Libertà”, il progetto di informazione sin dagli anni della scuola sui rischi dell’aborto e della pillola Ru486, con la partecipazione dell’ostetrica Rachele Sagramoso; lettura per scuola primaria e cineforum per scuole medie e superiori per il nuovo anno scolastico, in collaborazione con il regista Pupi Avati. Le due giornate prevedono anche momenti di condivisione e relax, tra cui lo spettacolo “I cinque linguaggi dell’amore” a cura di Pierluigi Bartolomei, dirigente scolastico dell’Istituto Elis di Roma.