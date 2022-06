Ue-Israele: Von der Leyen visita Gerusalemme e Ramallah. Incontri con autorità israeliane e palestinesi

Lunedì 13 giugno e martedì 14, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà in Israele per portare avanti le relazioni Ue-Israele, in particolare per quanto riguarda la cooperazione energetica. Con i rappresentanti del governo israeliano, la presidente discuterà anche della risposta globale alla crisi alimentare e della situazione in Medio Oriente. Lunedì pomeriggio, precisa ancora un comunicato, Von der Leyen incontrerà il ministro degli Affari esteri di Israele, Yair Lapid. Martedì, la presidente riceverà un dottorato honoris causa dall’Università Ben-Gurion del Negev, dove terrà un discorso. Successivamente, si recherà a Ramallah, dove incontrerà il primo ministro dell’Autorità Palestinese, Mohammad Shtayyeh. Nel pomeriggio sarà a Gerusalemme per un incontro con il presidente di Israele, Isaac Herzog. Visiterà quindi il memoriale ufficiale di Israele alle vittime dell’Olocausto, Yad Vashem. In serata la presidente incontrerà il primo ministro israeliano Naftali Bennett.